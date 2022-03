Iz Turčije prihaja mir v Evropo

V nadaljevanju preberite:

Pogovori so bili produktivni, so danes ugotovili tako ruski kot ukrajinski pogajalci, ki so se srečali v Istanbulu. Njihov neposredni rezultat je, da je Moskva zaustavila napade na dveh ukrajinskih frontah, kljub nekaterim nesoglasjem pa bi lahko nadaljnja pogajanja, ki bodo od jutri naprej spet potekala prek videokonference, privedla do podpisa mirovnega sporazuma in srečanja ukrajinskega in ruskega predsednika.