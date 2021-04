EU, Nemčija, Francija in Slovenija pozvale k zdravniški oskrbi Navalnega

Pozivom se je pridružila tudi Slovenija. »Zgroženi smo nad poročili, da se zdravstveno stanje Navalnega hitro poslabšuje. Zahtevamo, da ga ruske oblasti takoj izpustijo in mu nudijo ustrezno zdravniško oskrbo,« je slovensko zunanje ministrstvo zapisalo na twitterju.

Opozicijski voditelj v kazenski koloniji Pokrov okoli 100 kilometrov vzhodno od Moskve služi zaporno kazen dveh let in pol, ki ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije. Kolonija je znana po strogi disciplini. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Zdravje Navalnega naj bi se dramatično poslabšalo, zdravniki pa so v soboto opozorili, da mu grozi odpoved ledvic in srčna kap. Več kot 70 znanih osebnosti iz vsega sveta je v soboto v odprtem pismu od ruskega predsednika zahtevalo, da Navalnemu zagotovijo zdravstveno oskrbo. Njegovi podporniki pa so za sredo napovedali množične proteste.

FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Evropska unija, Nemčija, Francija in Slovenija so danes ruske oblasti pozvale, naj zaprtemu opozicijskemu voditelju, čigar zdravstveno stanje je vse slabše, zagotovijo zdravniško oskrbo. V Bruslju so napovedali, da bodo o tem v ponedeljek razpravljali tudi zunanji ministri EU. ZDA medtem grozijo s posledicami za Moskvo, če bo Navalni umrl.»Evropska unija je močno zaskrbljena zaradi poročil, da se zdravstveno stanje ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega v kazenski koloniji še naprej poslabšuje. Ruske oblasti pozivamo, da mu takoj zagotovijo dostop do zdravniškega osebja, ki mu zaupa,« je v izjavi za javnost poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik EU»Ruske oblasti so odgovorne za njegovo varnost in zdravje v kazenski koloniji,« je še poudaril v izjavi, ki so jo poslali iz njegovega urada.Dodal je, da bo EU še naprej pozivala k njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi, saj je zanjo obsodba politično motivirana in v nasprotju z ruskimi zavezami na področju človekovih pravic.Kot je še zapisal Borrell, je unija v povezavi z zastrupitvijo in obsodbo vodje ruske opozicije uvedla sankcije proti desetim ruskim posameznikom in eni pravni osebi.Napovedal je, da bodo o Navalnem, ki zaradi pomanjkanja zdravniške oskrbe že dva tedna gladovno stavka, na ponedeljkovem zasedanju znova razpravljali zunanji ministri EU.To je že pred tem sporočil nemški zunanji minister. »Zahtevamo, da Aleksej Navalni prejme ustrezno zdravniško oskrbo in dostop do zdravnikov, ki jim zaupa,« je poudaril. »Pravica do zdravniške oskrbe mu mora biti zagotovljena takoj,« je še dejal za nemški časnik Bild.K temu je pozval tudi vodja francoske diplomacije. »Stanje Navalnega je zelo zaskrbljujoče,« je povedal za francosko televizijo France 3.Izpostavil je, da je tukaj »velika odgovornost« ruskega predsednika. »Rusija je odgovorna za njegovo zdravje, mora prevzeti svojo vlogo,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal Le Drian.Iz ZDA pa je medtem prišlo svarilo Rusiji, da bo občutila »posledice«, če bo Navalni umrl. Ameriški svetovalec za nacionalno varnostni želel govoriti o podrobnostih ukrepanja.