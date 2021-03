Navalni trdi, da ga v zaporu mučijo, odvetniki se bojijo za njegovo življenje

Navalnega so v kazensko kolonijo v mestu Pokrov premestili, potem ko je moskovsko sodišče konec februarja zavrnilo njegovo pritožbo na zaporno kazen, ki so mu jo prisodili zaradi kršenja pogojne zaporne kazni. Zaprt bo nekaj več kot dve leti in pol. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

»Čudno« slikanje z magnetno resonanco

FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Zaprti ruski opozicijski voditeljčuti hude bolečine, so danes po obisku pri njem v kazenski koloniji sporočili njegovi odvetniki. Poudarili so, da se bojijo za njegovo življenje.Navalni je ob tem zatrdil še, da ga v zaporu mučijo. Pristojne oblasti so sicer pred tem zagotovile, da je njegovo zdravstveno stanje dobro.»Vsi se bojimo za njegovo življenje in zdravje,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila odvetnica Navalnega, ki ga je danes obiskala v kazenski koloniji v mestu Pokrov, kjer je zaprt.»Ima hude bolečine v hrbtu in desni nogi,« je povedala. Noga je v zelo slabem stanju, boli ga že štiri tedne,« je dodala. »Izgublja občutek v golenici, ne more več uporabljati noge,« je še pojasnila.Povedala je še, da je bil na »čudnem« slikanju z magnetno resonanco v bolnišnici zunaj zapora, a jim zdravniki ne želijo predati izvidov. Zahtevala je, da ga izpustijo in prepeljejo v Moskvo na zdravljenje.Navalni je v pritožbi, ki jo je poslal upravitelju zapora in tožilstvu, zahteval zdravljenje. V ločeni pritožbi pa jih je obtožil, da ga varnostniki zbujajo sredi noči, kar je označil za mučenje. Zbudijo ga osemkrat na noč, je zatrdil. Mihajlova je že v sredo sporočila, da se je vodja ruske opozicije pritoževal nad bolečinami v hrbtu in da ima odrevenelo eno nogo.Ruske oblasti, pristojne za zapore, so danes v odzivu na te sredine navedbe odvetnice zagotovile, da je zdravstveno stanje Navalnega dobro. »Izvidi zdravniškega pregleda kažejo, da je njegovo zdravstveno stanje stabilno in zadovoljivo,« so sporočili.Iz Kremlja so medtem sporočili, da ne sledijo poročilom o zdravju 44-letnika in da niso zahtevali informacij od pristojnih oblasti.