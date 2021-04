Navalni kljub vročini in kašlju nadaljuje gladovno stavko

Opozicijski voditelj v kazenski koloniji Pokrov okoli sto kilometrov vzhodno od Moskve služi zaporno kazen dveh let in pol. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Zaprti kritik Kremljaje v ponedeljek sporočil, da po novem trpi še za kašljem in vročino, a je obenem zatrdil, da bo nadaljeval gladovno stavko, ki jo je v zahtevi po ustrezni zdravstveni oskrbi začel prejšnji teden.Navalni je naznanil gladovno stavko v sredo, češ da mu zaporniški zdravnik zaradi hudih bolečin v hrbtu in otrplih nog zgolj predpisuje protibolečinske tablete, sicer pa mu ne nudijo zdravljenja. Njegova ekipa je naslednji dan sporočila, da je še pred začetkom stavke izgubil osem kilogramov, za kar je domnevno krivo odrekanja spanja v zaporu.V ponedeljkovi objavi na instagramu je nato Navalni navedel nove zdravstvene težave, s katerimi se spopada. Glede na uradne meritve menda ima povišano telesno temperaturo 38,1 stopinje Celzija in močan kašelj. »Seveda nadaljujem gladovno stavko,« je še dodal ob tem.Kremlju naklonjeni moskovski časnik Izvestija je kasneje poročal, da so Navalnega zaradi znakov respiratornih težav, zlasti visoke vročine, prepeljali na opazovanje v zdravstveno enoto. Zatrjujejo, da so izvedli vse potrebne teste, vključno na novi koronavirus, je ob sklicevanju na vire v zaporu poročal časnik.V taboru Navalnega tovrstne premestitve še niso potrdili, piše francoska tiskovna agencija AFP.Opozicijski voditelj v kazenski koloniji Pokrov okoli sto kilometrov vzhodno od Moskve služi zaporno kazen dveh let in pol, ki ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije. Kolonija je znana po strogi disciplini.Pred njegovim zadnjim javljanjem od tam so prokremeljski mediji v petek poskušali zavreči trditve o slabem ravnanju in pomanjkanju zdravstvene oskrbe. Poročajo, da je videti povsem normalno, kolonija Pokrov pa da je »tako rekoč vzorna«.Navalni je v ponedeljek ta poročila zavrnil kot povsem neresnična. Kot je dodal, so od njegovega prihoda v kolonijo februarja že tretjo osebo od 15 v njegovi enoti hospitalizirali zaradi tuberkuloze, še poroča AFP.