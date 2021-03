Navalni začel gladovno stavko

Zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, ki so ga oblasti premestile v kazensko kolonijo v mestu Pokrov, je danes začel gladovno stavko. Stavkal bo, dokler ne dobi ustrezne zdravstvene oskrbe zaradi hudih bolečin v hrbtu in otrplosti nog.



Navalnega so v kazensko kolonijo v mestu Pokrov premestili, potem ko je moskovsko sodišče konec februarja zavrnilo njegovo pritožbo na zaporno kazen, ki so mu jo prisodili zaradi kršenja pogojne zaporne kazni. Zaprt bo nekaj več kot dve leti in pol.

44-letni opozicijski politik je prejšnji teden na twitterju sporočil, da ima hude bolečine v hrbtu in da ne more stopiti na desno nogo. Da trpi hude bolečine, so po obisku pri njem v kazenski koloniji opozorili tudi njegovi odvetniki, ki so poudarili, da se bojijo za njegovo življenje.



Člani ruske komisije za človekove pravice, ki so po pritožbah zaradi zdravstvenega stanja in pomanjkanja zdravstvene oskrbe obiskali ruskega opozicijskega voditelja, so v nedeljo sporočili, da ne vidijo razloga za skrb. Pristojne oblasti so sicer že pred tem zagotovile, da je njegovo zdravstveno stanje dobro.



Navalni je danes na Instagramu objavil, da bolečine v hrbtu zaradi priščipnjenega živca, ki so prej povzročile otrplost desne noge, zdaj povzročajo tudi izgubo občutljivosti na levi nogi.

