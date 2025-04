Iz ZDA izgnali Nobelovega nagrajenca za mir

Združene države Amerike so preklicale vizum nekdanjemu kostariškemu predsedniku in Nobelovemu nagrajencu za mir Óscarju Ariasu, je ta sporočil na novinarski konferenci v San Joséju. Odločitev je prišla le nekaj tednov po tem, ko je Arias javno kritiziral ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovo obnašanje primerjal z ravnanjem »rimskega cesarja«. 84-letni Arias, ki je leta 1987 prejel Nobelovo nagrado za mir za svojo vlogo pri končanju državljanskih vojn v Srednji Ameriki, je dejal, da mu ameriške oblasti niso podale nobene obrazložitve za svojo odločitev, poroča BBC News.

Arias je novinarjem povedal, da je v torek zjutraj prejel »kratko in jedrnato« elektronsko sporočilo s strani ameriške vlade, ki ga je obvestilo o preklicu vizuma. V sporočilu naj bi se sklicevali na oddelek 221(i) ameriškega zakona o priseljevanju in državljanstvu, ki državnemu sekretarju in konzularnim uradnikom omogoča preklic vizumov po lastni presoji, navaja The New York Times. »Nimam pojma, zakaj so mi vizum preklicali, je dejal Arias, kot ga citira BBC. Dodal je, da meni, da odločitve ni sprejel predsednik Trump osebno, temveč Ameriško ministrstvo za zunanje zadeve.

Čeprav je poudaril, da bi bilo ugibanje o razlogih zgolj »domneva«, pa je vendarle namignil na dve možni razlagi. Prva je povezana z njegovo kritiko ameriškega predsednika. Februarja je Arias na družbenem omrežju facebook zapisal: »Majhni državi nikoli ni bilo lahko nasprotovati vladi ZDA, še manj pa, ko se njen predsednik obnaša kot rimski cesar, ki preostalemu svetu govori, kaj naj počne«.

V isti objavi je dodal: »V mojih vladah Kostarika nikoli ni prejemala ukazov iz Washingtona, kot da bi bili 'banana republika'«. Na torkovi novinarski konferenci je odločno povedal: »Če me kdo želi kaznovati v upanju, da me bo utišal, mu to ne bo uspelo«, njegove besede navaja The New York Times. Povedal je sicer, da trenutno nima načrtov za obisk ZDA.

FOTO: Mayela Lopez/Reuters

Kot drugi možni razlog pa je Arias omenil svojo odločitev iz leta 2007, ko je kot predsednik Kostarike prekinil diplomatske odnose s Tajvanom in jih vzpostavil z Ljudsko republiko Kitajsko. »To, seveda, ve cel svet« je dejal novinarjem, kot poroča BBC. Znano je namreč, da si Trumpova administracija prizadeva omejiti vpliv Kitajske na zahodni polobli in je več srednjeameriškim vladam očitala preveliko naklonjenost Pekingu in kitajskim podjetjem.

Arias, ki je bil predsednik Kostarike v dveh mandatih (1986-1990 in 2006-2010), velja za enega najuglednejših državnikov v svoji domovini in vodi fundacijo za spodbujanje miru in demokracije. Njegov preklic vizuma se zdi najodmevnejši primer v vrsti podobnih ukrepov Trumpove administracije, ki zavrača vstop ali preklicuje vizume posameznikom, za katere meni, da izražajo »sovražen odnos« do Združenih držav, še piše New York Times.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je, kot poroča New York Times, diplomatom naročil natančen pregled objav na družbenih omrežjih nekaterih prosilcev za vizum. Telegram, poslan predstavništvom v tujini 25. marca, navaja, da se lahko prošnja za vizum zavrne, če vedenje ali dejanja prosilca kažejo »sovražen odnos do državljanov ZDA ali ameriške kulture (vključno z vlado, institucijami ali ustanovnimi načeli)«. Rubio je prejšnji teden sam dejal, da je podpisal »morda več kot 300« pisem o preklicu vizumov za študente, obiskovalce in druge, da bi jih izgnali iz ZDA zaradi njihovih zunanjepolitičnih pogledov ali kriminalnih dejavnosti.

Situacija postane še bolj kompleksna v luči nedavnih dogodkov v Kostariki. Kot izpostavljata BBC in Reuters, Arias ni edini Kostaričan, ki mu je bil nedavno preklican ameriški vizum. Enaka usoda je doletela tudi tri (po poročanju Reutersa celo štiri) poslance kostariškega parlamenta. Ti poslanci so nasprotovali odloku sedanjega predsednika Rodriga Chavesa, s katerim je ta, skladno z zahtevami ZDA, izključil kitajska podjetja iz sodelovanja pri razvoju omrežja 5G v državi.

FOTO: Ezequiel Becerra/AFP

Prav to Chavesovo popuščanje ameriškim pritiskom je Arias kritiziral v svoji februarski objavi na družbenih omrežjih. Zanimivo je, da je ameriški državni sekretar Rubio v začetku februarja obiskal Kostariko in predsedniku Chavesu ponudil pomoč pri »kaznovanju« kostariških uradnikov, ki sodelujejo s »tujimi akterji, ki predstavljajo grožnjo kibernetski varnosti države«, še dodaja Reuters.