Izbruh vulkana terjal več kot deset življenj

Potem ko je v nedeljo v zahodni Indoneziji izbruhnil vulkan Marapi, ki bruha pepel, so oblasti danes sporočile, da so našli najmanj 11 mrtvih pohodnikov, še 12 ljudi pa pogrešajo. Že v nedeljo so na varno evakuirali najmanj 49 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vulkan Marapi na otoku Sumatra je izbruhnil v nedeljo in začel v zrak bruhati pepel, ki so ga opazili do 3000 metrov nad vrhom ognjenika.

Na območju 2891 metrov visokega vulkana je bilo v času izbruha po podatkih državnih in lokalnih oblasti 75 pohodnikov. Večino so uspeli evakuirati, 11 ljudi pa so danes našli mrtvih v bližini kraterja, še 12 jih pogrešajo. Več ljudi je utrpelo poškodbe, nekateri hujše.

Marapi, kar v prevodu pomeni gora ognja, je najaktivnejši vulkan na otoku Sumatra. FOTO: Antara/Reuters

Ognjenik je še vedno aktiven, zato reševalci umrlih ne morejo v dolino spraviti s pomočjo helikopterja. Območje ostaja zaprto za javnost.

Marapi, kar v prevodu pomeni gora ognja, je najaktivnejši vulkan na otoku Sumatra. Nazadnje je izbruhnil leta 2018, ko je bruhal pepel in lavo. Indonezija leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču. Otoška država z okoli 275 milijoni prebivalcev ima okoli 130 aktivnih vulkanov.