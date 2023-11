Islandija odšteva ure: izbruh vulkana je neizbežen

Islandske oblasti okoli geotermalne elektrarne Svartsengi na jugozahodu države, nekaj več kot šest kilometrov od ribiškega mesta Grindavik, pospešeno gradijo zaščitne nasipe, s katerimi želijo preusmeriti tok lave iz vulkana, ki naj bi bil tik pred izbruhom. Po tistem, ko so zgodaj v soboto razglasili izredne razmere in iz Grindavika preventivno evakuirali ljudi, želijo pred tokom lave iz ognjenika zaščititi tudi elektrarno. Islandija ima 33 aktivnih vulkanskih sistemov. Vulkanski izbruh je po ocenah znanstvenikov neizbežen. Pričakujejo ga v nekaj dneh.

Na polotoku Reykjanes blizu glavnega mesta Rejkjavik so v zadnjem času, kot poroča BBC, zaradi premikanja magme pod zemeljsko skorjo zaznali skoraj osemsto potresov. Povečana potresna aktivnost bi bila lahko resna napoved izbruha.

Razdejana cesta FOTO: Road Administration of Iceland/Reuters

Kot je za AFP dejal vodja islandske civilne zaščite in upravljanja v izrednih razmerah Vidir Reynisson, so »zaradi vseh hiš in infrastrukture na tem območju« resnično zaskrbljeni. Medtem ko so v islandskem meteorološkem uradu (IMO) več dni opazovali, kako se magma kopiči pod površjem zemlje na globini približno petih kilometrov, so pozno v petek sporočili, da se je začela navpično dvigovati. »Ta magmatski nasip je bil plitkejši in najvišja globina je zdaj ocenjena na 800 metrov pod površjem,« je pozno v soboto za AFP povedala koordinatorka IMO za vulkanske nevarnosti Sara Barsotti.

»Prerešetano« mesto

V soboto so iz ribiškega mesta Grindavik, ki leži kakšnih 40 kilometrov jugozahodno od Rejkjavika, evakuirali okrog tri tisoč ljudi. V ponedeljek in torek so jim za kratek čas dovolili, da se vrnejo po svoje stvari. A so merilniki, ki so jih namestil v bližino Grindavika, znova zaznali povišane ravni žveplovega dioksida, zaradi česar so pristaniško mesto znova v celoti evakuirali. V več bližnjih mestih so odprli zavetišča in centre za pomoč, vendar je večina prebivalcev ostala pri prijateljih ali sorodnikih.

Grindavik FOTO: Marko Djurica/Reuters

Mesto je zaradi potresov in dviganja tal zaradi vdora magme prepredeno s številnimi manjšimi in tudi globljimi razpokami. Glavna ulica je zaradi njih neprevozna, igrišče za golf neuporabno. Iz nekaterih razpok se dviga vroča para. Iz dobrodelne organizacije Dyrfinna so medtem sporočili, da so do ponedeljka zvečer iz mesta rešili večino hišnih ljubljenčkov in domačih živali.

Grindavik je tudi v bližini geotermalnega letovišča Blue Lagoon, priljubljene turistične točke, ki so jo v začetku tega tedna prav tako iz previdnosti zaprli. »Magma je zdaj na zelo majhni globini, zato vsak čas pričakujemo izbruh, v nekaj dneh,« je dejal Reynisson.

Poškodbe na cestišču v Grindaviku. FOTO: Ben Makori/Reuters

Najverjetnejši »izvor« za izbruh vulkana predstavlja odprtina razpoke v tleh blizu Grindavika v dolžini približno 15 kilometrov. Po Reynissonu bi lava lahko izbruhnila kjer koli na tej razpoki. Prav tako ne izključuje možnosti izbruha na oceanskem dnu, kar bi verjetno povzročilo velik oblak pepela.

Dogajanje brez primere

»To, kar vidimo zdaj, je dogodek brez primere. Govorimo o hitrostih procesa in količinah dotoka, ki so veliko višje od tistega, kar smo do zdaj videli na polotoku,« je dejala Sara Barsotti.

Poškodbe na hišah FOTO: Kjartan Torbjoernsson/AFP

V zadnjih letih so se na polotoku Reykjanes v bližini vulkana Fagradalsfjall zgodili trije izbruhi: marca 2021, avgusta 2022 in julija 2023 – vsi daleč od kakršne koli infrastrukture ali naseljenih območij. Pred izbruhom marca 2021 je vulkan na polotoku Rejkjanes osem stoletij miroval. Vulkanologi verjamejo, da bi nov cikel povečane aktivnosti lahko trajal več desetletij ali stoletij. Islandija leži v severnem Atlantiku in se razteza čez Srednjeatlantski greben, razpoko v oceanskem dnu, ki ločuje evrazijsko in severnoameriško tektonsko ploščo.

Pogled na razpoke FOTO: Road Administration of Iceland/Reuters

Zaradi ogromnega izbruha v aprilu 2010 v drugem islandskem vulkanu – Eyjafjallajokull na jugu otoka – so morali odpovedati 100.000 letov, zaradi česar je obtičalo več kot deset milijonov potnikov.

Preskrba z elektriko ni ogrožena

Geotermalna elektrarna z elektriko in vodo sicer oskrbuje okrog 30.000 prebivalcev polotoka Reykjanes, vendar motnje, kot zagotavljajo, ne bodo vplivale na preskrbo prestolnice. Islandska ministrica za pravosodje Gudrun Hafsteinsdottir je za državno televizijo RUV izjavila, da v tovarno premikajo opremo in materiale, s katerimi bi lahko napolnili 20.000 tovornjakov.

Kljub zmanjšanju aktivnosti v ponedeljek je islandski meteorološki inštitut ocenil, da je verjetnost izbruha še vedno velika.

»Manjša seizmična aktivnost je običajno pred izbruhom,« je za Reuters povedal Rikke Pedersen, vodja Nordijskega vulkanološkega centra s sedežem v Rejkjaviku.