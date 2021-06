Izjemna vročina terjala že več kot 145 smrtnih žrtev

Na severozahodu ZDA so zabeležili nenavadno visoke temperature ozračja in nove vročinske rekorde. FOTO: Jim Watson/Afp

Vancouver v Britanski Kolumbiji se sooča z izjemnim vročinskim valom. FOTO: Don Mackinnon/Afp

Vročinski val, ki je zajel Kanado, je terjal že več deset življenj. Policija je v okolici Vancouvra zabeležila več kot 145 nenadnih smrtnih primerov. Večina umrlih je bila starejših oziroma so imeli zdravstvene težave, a oblasti smrti pripisujejo hudi vročini. Samo v mestu Vancouver je umrlo 65 ljudi. Pričakujejo, da bo število žrtev še naraslo.V Kanadi so v torek po poročanju BBC tretji dan zapored zabeležili temperaturni rekord – živo srebro se je v Lyttonu v Britanski Kolumbiji povzpelo na 49,5 stopinje Celzija. Pred tem tednom v državi še nikoli niso zabeležili temperature, višje od 45 stopinj. Vročinski val je, kot so pojasnili meteorologi, posledica visokega zračnega tlaka, ki je prišel nad severozahod ZDA in Kanado.»V Vancouvru še nikoli nismo doživeli takšnega vročinskega vala. Zaradi visokih temperatur je umrlo že več deset ljudi. Naše osebje dela vse, da bi pomagali ljudem. Klici, v katerih prebivalci prosijo za pomoč, so se v teh dneh potrojili,« je povedal policijski narednik. V vasi Lytton, približno 250 kilometrov vzhodno od Vancouvra, je Meghan Fandrich dejala, da je nemogoče iti ven: »Vročina je nevzdržna. Poskušamo se čim več zadrževati v zaprtih prostorih. Sicer smo navajeni suhe vročine, vendar se 30 stopinj precej razlikuje od 47.«Težava je tudi v tem, da veliko hiš v Britanski Kolumbiji nima vgrajenih klimatskih naprav, saj so temperature tudi v poletnih mesecih dokaj mile in znosne. Na območju Vancouvra so zato oblasti postavile začasne vodnjake in hladilne centre, v katerih lahko mimoidoči najdejo nekaj osvežitve. Policijske vrste so okrepili, a povečano število intervencij in klicev že počasi redči osebje.Kanadska meteorološka agencija je izdala opozorilo pred vročino za provinci Britanska Kolumbija in Alberta ter za območje Saskatchewana, severozahodnih območij in Manitobe. »Smo druga najhladnejša država na svetu, najbolj pokrita s snegom, navajeni smo snežnih neviht in mraza. O tako visokih temperaturah se le redko pogovarjamo,« je dejal klimatologStrokovnjaki pravijo, da gre pogostost ekstremnih pojavov pripisati v večini podnebnim spremembam, a pri povezovanju posameznih odstopanj z globalnim segrevanjem je treba kljub vsemu biti previden. BBC še poroča, da so v Portlandu na severozahodu ZDA v ponedeljek temperature presegle 46 stopinj Celzija, v Seattlu, ki je znan po V Seattlu, ki je znan po dežju in ne vročini in kjer je povprečna junijska temperatura 21 stopinj Celzija, so v nedeljo namerili 40 stopinj, v ponedeljek zvečer pa že 42 stopinj, kar je najvišja izmerjena temperatura od 40. let prejšnjega stoletja, ko so pričeli z beleženjem temperatur.V Washingtonu in Oregonu je vročina terjala že ducat smrtnih žrtev. Iz posnetkov, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je razvidno, da so se zaradi vročine talili električni kabli. V mestu Spokane v Washingtonu so zabeležili izpade električne energije. Prebivalci uporabljajo klimatske naprave, zato je povpraševanje po energiji močno naraslo.