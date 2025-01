Izrael napoveduje izpustitev več kot 700 zapornikov v prvi fazi dogovora

Izrael bo v prvi fazi uresničevanja dogovora o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi ujetnikov po navedbah pravosodnega ministrstva izpustil 737 palestinskih zapornikov. Prvi naj bi iz izraelskih zaporov prišli v nedeljo po 16. uri po lokalnem času (15. uri po srednjeevropskem).

Na pravosodnem ministrstvu so v izjavi na spletni strani zapisali, da je vlada potrdila izpustitev 737 zapornikov in pripornikov, ki so trenutno v izraelskih zaporih.

Izpustitev palestinskih zapornikov je del dogovora o prekinitvi vojne na območju Gaze in izpustitvi ujetnikov, ki sta ga v sredo v Dohi ob posredovanju ZDA, Katarja in Egipta dosegla Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas, nato pa sta ga potrdila izraelski varnostni kabinet in vlada. Hamas naj bi po dogovoru v prvi fazi izpustil 33 od 94 izraelskih talcev.

Izraelska vlada je že objavila seznam 95 palestinskih zapornikov, večinoma žensk, ki naj bi jih izpustili v zameno za izraelske talce v Gazi.

Na njem je tudi Zakarija Zubeidi, nekdanji vodja vojaškega krila stranke Fatah palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. Zubeidi je leta 2021 s petimi palestinskimi zaporniki pobegnil iz strogo varovanega zapora Gilboa. Po večdnevnem iskanju so izraelske oblasti pobegle zapornike ujele. Palestinci Zubeidija slavijo kot junaka, navaja AFP.

Na prostost naj bi izpustili tudi levičarsko palestinsko političarko Halido Džarar, ki jo je Izrael večkrat aretiral in zaprl. Džarar je pomembna članica Ljudske fronte za osvoboditev Palestine (PFLP), ki so jo Izrael, ZDA in EU uvrstile na seznam terorističnih organizacij. 60-letno političarko so prijeli konec decembra lani na Zahodnem bregu in je odtlej v priporu brez izdane obtožnice.

Žalujoči svojci ubitih v izraelskih napadih. FOTO: Hatem Khaled/Reuters

Dva vira blizu Hamasa sta za AFP potrdila, da bodo v prvi skupini izraelskih talcev, ki jih bodo v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja izpustili, tri izraelske vojakinje. Ker pa Hamas za pripadnika vojske šteje vsakega Izraelca, ki je opravil obvezno služenje vojaškega roka, bi se napoved lahko nanašala tudi na civiliste, zajete med napadom na Izrael 7. oktobra 2023.

Prva tri imena na seznamu 33 talcev, ki naj bi jih Hamas izpustil v prvi fazi, so sicer ženske, mlajše od 30 let, ki na dan Hamasovega napada niso opravljale vojaške službe.

Tiskovna predstavnica ministrstva za pravosodje levičarsko palestinsko političarko je napovedala, da bo končno število zapornikov, ki bodo izpuščeni v prvi fazi, odvisno od števila živih talcev, ki jih bo Hamas izpustil iz ujetništva v Gazi.