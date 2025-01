Izraelska vlada odobrila prekinitev ognja v Gazi

V nadaljevanju preberite:

Na seznamu 33 talcev, ki naj bi jih v okviru dogovora o premirju v Gazi izpustil palestinski Hamas, je tudi Kfir Bibas, ki je v ujetništvu preživel večino življenja. Sedmega oktobra 2023 je imel komaj devet mesecev, njegov brat Ariel štiri­ leta.

Številni Izraelci in Palestinci upajo, da so njune in druge izpustitve začetek konca more po napadih hamasovcev na izraelskem koncertu in na kibuce, v katerih je bilo 1200 žrtev, zaradi česar je Izrael­ začel obsežno vojaško obračunavanje v Gazi.

Hamasovo zdravstveno ministrstvo navaja več kot 46.000 neposrednih žrtev izraelskih napadov, več kot sto po naznanitvi dogovora o 42-dnevnem premirju.