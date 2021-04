Izrael noče sodelovati pri preiskavi vojnih zločinov

Izrael je danes sporočil, da ne bo sodeloval v preiskavi Mednarodnega kazenska sodišča (ICC) o domnevnih vojnih zločinih na zasedenih palestinskih ozemljih , poroča francoska tiskovna agencija AFP.Glavna tožilka ICCje 3. marca sporočila, da je odprla uradno preiskavo o vojnih zločinih na zasedenih palestinskih ozemljih in s tem razjezila Izrael, ki ni član ICC.Sodišče je nato Izraelu in palestinskim oblastem dalo do 9. aprila čas, da sodišče seznanijo, če že sami preiskujejo podobne zločine. Če bi jih, bi lahko zaprosili za odlog.Iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pa so danes samo sporočili, da se je vlada odločila, da ne bo sodelovala z ICC in ponovili stališče, da ICC ni pristojno za preiskave proti Izraelu.Palestinske oblasti, ki so članica ICC od leta 2015, so preiskavo že pozdravile in sporočile, da ne bodo zahtevale odloga.ICC je bil ustanovljen leta 2002 za pregon zločinov genocida, zločinov proti človeštvu, vojnih zločinov in agresije.Glavna tožilka ICC Fatou Bensouda je v marcu napovedala, da bodo preiskali razmere na območju Gaze ter na zasedenem Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu od 13. junija 2014. Preiskava se bo osredotočila na vojno v Gazi v letu 2014, pa tudi na smrti palestinskih protestnikov od leta 2018.