Potem ko so se sirske vladne sile ponoči umaknile iz mesta Svejda na jugu Sirije, so se razmere v mestu, kjer večinoma živijo Druzi in kjer je prejšnji teden zaradi lokalnega spora med Druzi in beduinskimi prebivalci izbruhnilo hudo nasilje, v katerega so posegle vladne sile, umirile.