Izraelska vojska spet silovito nad Bejrut

Izraelska vojska je ponoči silovito napadla Bejrut in v najmanj 17 zračnih napadih porušila šest stavb, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šlo naj bi za enega najsilovitejših valov tovrstnih napadov, odkar je Izrael pred skoraj natanko mesecem dni okrepil napade na Libanon. Ob tem so izraelske sile napadle tudi cilje v Siriji.

Izraelska vojska je ponoči izvedla najmanj 17 napadov na južna predmestja Bejruta, ki jih je libanonska državna tiskovna agencija NNA označila za »najsilovitejše napade na tem območju od začetka vojne«, navaja AFP.

V predmestju Lajlaki je bilo uničenih šest stavb, med njimi več stanovanjskih, izbruhnili so tudi požari. Izraelska vojska je po navedbah AFP za to območje v Bejrutu izdala poziv k evakuaciji v arabskem jeziku, kmalu zatem je odjeknilo več eksplozij.

Razseljeni otroci in prostovoljci v Bejrutu. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

Brez opozoril ali pozivov k evakuaciji pa so izraelske sile napadle še eno območje v južnem delu Bejruta, kjer je bila po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje ubita najmanj ena oseba, več je ranjenih. Tarča naj bi bili prostori proiranske televizijske mreže, ki pa so bili že pred tem izpraznjeni.

Odkar je Izrael pred mesecem dni okrepil napade na Libanon in na obmejnih območjih zaostril spopade z gibanjem Hezbolah, je bilo v Libanonu skupno ubitih najmanj 1580 ljudi, kažejo podatki libanonskega ministrstva za zdravje, ki jih je povzela AFP.

O novih izraelskih napadih so medtem davi poročali tudi v Siriji - v zračnih napadih na stanovanjsko stavbo v Damasku in vojaške cilje v mestu Homs je bila ubita najmanj ena oseba, še sedem je ranjenih.

Slovenija v Varnostnem svetu ZN opozorila na vpliv vojne v Gazi in Libanonu na Sirijo

Namestnica slovenskega veleposlanika Ondina Blokar Drobič je v sredo na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov o Siriji opozorila, da imata vojni v Gazi in Libanonu neposreden negativni vpliv na položaj v Siriji. Ob tem je ponovno pozvala k prekinitvi sovražnosti v celotni regiji.

Podobno je poudaril tudi posebni odposlanec ZN za Sirijo Geir Pedersen. »To regionalno širjenje v Sirijo je zaskrbljujoče in bi se lahko še poslabšalo, kar bi imelo resne posledice za Sirijo ter mednarodni mir in varnost,« je dejal.

Opozoril je, da je v zadnjem mesecu potekala najobsežnejša kampanja izraelskih zračnih napadov v zadnjih 13 letih, pri čemer je bilo prizadetih več deset lokacij po vsej Siriji, med njimi tudi središče prestolnice Damask. Sirija zahteva našo skupno pozornost, je poudaril Pedersen.

Blokar Drobič je dodala, da več deset tisoč Sircev ponovno zapušča svoje domove ali zatočišča, več tisoč otrok, žensk in moških pa po drugi strani peš prehaja v Sirijo in nujno potrebujejo humanitarno pomoč.

»Ne smemo si delati iluzij, da se Sirci prostovoljno in premišljeno odločajo za vrnitev v Sirijo,« je dejala Blokar Drobič in izrazila zaskrbljenost, da veliko ljudi v Siriji ob vrnitvi domov aretirajo.

Humanitarno pomoč v tej državi trenutno potrebuje skoraj 17 milijonov ljudi in Slovenija poudarja, da se mora pomoč nadaljevati, dokler bo potrebno.

»Mir je vsekakor vreden več kot katerakoli politična ali vojaška zmaga. Mir bo trajen le, če bo vključujoč in pravičen. Zato velja ponoviti, da sta odgovornost in pravičnost za žrtve nujna pogoja za dosego tega cilja. Odgovorni za kršitve mednarodnega humanitarnega prava ter kršitve in zlorabe človekovih pravic morajo odgovarjati,« je še dejala namestnica slovenskega veleposlanika.