V Izraelu protestniki zahtevali dogovor o izpustitvi talcev

Ob koncu zadnjega kroga pogajanj o dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi so ulice več izraelskih mest v soboto znova napolnili protestniki. Ti zahtevajo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev, ki še ostajajo ujeti v tej palestinski enklavi. Protestniki so znova zahtevali tudi odstop vlade izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Brat enega od zajetih talcev je za časnik Times of Israel dejal, da talci nimajo na voljo več časa, zato je treba takoj skleniti dogovor o njihovi izpustitvi. Oče enega od talcev pa je prepričan, da je treba skleniti dogovor, tudi če ta ni popoln, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Včerajšnji protesti v Tel Avivu. FOTO: Florion Goga/Reuters

Protestniki, ki so se med drugim zbrali v Tel Avivu in Haifi, so še prepričani, da bi morala vlada odstopiti in s tem omogočiti nove predčasne volitve. Netanjahuju očitajo, da namerno sabotira sklenitev dogovora, da bi se uklonil zahtevam svojih skrajno desnih koalicijskih partnerjev.

Po poročanju izraelskih medijev nameravajo pogajalci danes v egiptovski prestolnici Kairo nadaljevati pogovore o še vedno spornih vprašanjih. V posrednih pogajanjih med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamasom posredujejo ZDA, Katar in Egipt. Obenem se ameriški državni sekretar Antony Blinken danes v Izraelu pogovarja s političnim vodstvom te tesne zaveznice ZDA in si prizadeva za sklenitev sporazuma, še piše DPA.