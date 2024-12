Izraelska vojska v Gazi ubila več deset ljudi

Izraelska vojska je po navedbah palestinske civilne zaščite med nočnim obstreljevanjem v zgradbi v bližini bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze ubila najmanj 22 ljudi, med njimi več žensk in otrok. Napadla je tudi hišo v begunskem taborišču Nusejrat v osrednjem delu enklave in ubila najmanj sedem ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah predstavnika palestinske civilne zaščite Mahmuda Basala je izraelsko letalo okoli polnoči izstrelilo tri rakete na trinadstropno zgradbo, kjer je živelo več kot 50 ljudi, in jo v celoti uničilo. Reševalci mrtvih in ranjenih vse do jutra niso mogli potegniti izpod ruševin, je za AFP povedala ena od prič in dodala, da so številni še vedno ujeti v porušeni zgradbi.

V ločenem izraelskem napadu v osrednjem delu enklave je bilo davi ubitih najmanj sedem ljudi. Izraelsko letalo je obstreljevalo hišo v begunskem taborišču Nusejrat, je povedal Basal.

Po podatkih palestinskih oblasti je izraelska vojska od oktobra lani v Gazi ubila najmanj 44.786 ljudi, od tega večino civilistov. FOTO: Ejad Baba/AFP

Izraelska vojska že več tednov znova intenzivno obstreljuje sever Gaze, po lastnih navedbah zato, da bi preprečila palestinskemu gibanju Hamas ponovno organizacijo borcev na tem območju.

Izraelska vojska je sporočila, da sta danes iz osrednjega dela Gaze v Izrael priletela izstrelka, a so ju zračne sile prestregle. Po podatkih palestinskih oblasti je izraelska vojska od oktobra lani v Gazi ubila najmanj 44.786 ljudi, od tega je večina civilistov.