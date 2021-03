Izvor koronavirusa: vse se ve in nič ni jasno

V nadaljevanju preberite:

Vse, o čemer so se lahko strinjali člani mednarodne skupine znanstvenikov Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki so se zbrali ob preiskavi o izvoru koronavirusa, je bilo to, da je v vsaki katastrofi, torej tudi v pandemiji, zelo pomembno to, kako je do nje prišlo. Vendar poročilo o tem, kaj so odkrili v Wuhanu, kjer so se mudili deset dni, na to vprašanje ne ponuja odgovora.