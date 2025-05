Jadrnica mehiške vojaške mornarice trčila v Brooklynski most, dva mrtva

Jadrnica mehiške vojaške mornarice je sinoči trčila ob Brooklynski most v New Yorku, pri čemer je bilo od 277 ljudi na krovu, ranjenih najmanj 19 ljudi, štiri od tega huje, je medijem potrdila newyorška gasilsko-reševalna služba. BBC poroča, da sta dve osebi izgubili življenje, dve pa se še borita za življenje. Most ni bil resneje poškodovan in so ga nekaj ur po trčenju znova odprli za promet.

Mehiška mornarica je v objavi na družabnem omrežju X sporočila, da je se je šolska jadrnica Cuauhtemoc poškodovala pri trčenju v Brooklynski most.

90-metrska jadrnica z 277 člani posadke je v New York na promocijski obisk prispela v torek, 13. maja. Cuauhtémoc, 91 metrov dolga in 12 metrov široka ladja, je prvič zaplula leta 1982. Vsako leto ob koncu pouka na mornariški vojaški šoli odpluje, da bi kadeti zaključili svoje usposabljanje. Letos je ladja zapustila mehiško pristanišče Acapulco 6. aprila s 277 ljudmi na krovu, njen končni cilj pa je bila Islandija.

V New York te dni plujejo številna vojaška plovila iz ZDA in drugih držav za tradicionalno letno prireditev Teden flote.

Pod leta 1883 odprtim Brooklynskim mostom lahko plujejo največ 38 metrov visoka plovila, jambori ponesrečene jadrnice pa so bili rahlo višji.

Preiskava incidenta poteka, vendar pa uvodna poročila pravijo, da naj bi posadka izgubila nadzor nad jadrnico, ki jo je zaneslo pod most.

Pri tem so najvišji jambori zadeli ob most in se prelomili, njihovi deli pa so padli na krov plovila, poroča televizija NBC. Posnetki incidenta kažejo, da je jadrnico pod most zaneslo vzvratno s tokom Vzhodne reke.

Priče so za televizijo ABC izjavile, da sta s prelomljenih jamborov visela dva mornarja od katerih je eden končal v vodi.

Brooklynski most je ena glavnih turističnih atrakcij New Yorka, vsak dan pa ga prečka več kot 100.000 avtomobilov in več kot 30.000 pešcev. Oblasti opozarjajo naj se ljudje izogibajo območju, saj je tam zaradi reševalnih vozil velika gneča.