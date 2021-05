Januarski vdor v kongres bo preiskovala posebna komisija

Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Foto Joshua Roberts/Reuters

Danes je zelo poseben dan za nas na Kapitolu, je bila ob ustanovitvi posebne komisije za preiskavo vdora v ameriški kongres s šestega januarja zadovoljna predsednica ameriškega predstavniškega doma. Po njenem prepričanju so tedaj vstajniki napadli tempelj demokracije in zakrivili več mrtvih, več kot 140 ranjenih policistov ter travme za kongresnike in njihove pomočnike.Visoka demokratka je večkrat govorila tudi o nadstrankarskem značaju komisije in zgledovanju po tisti, ki je po devetem septembru 2001 preučila okoliščine največjih terorističnih napadov v zgodovini ZDA, in res je eden od sponzorjev resolucije o njej newyorški republikanec. Večina kongresnih republikancev pa ne soglaša z njima in voditelja republikancev v predstavniškem domuinsta kolege pozvala k bojkotu po njunem prepričanju zelo pristranske komisije.McCarthy je po vdoru privržencev prejšnjega republikanskega predsednika v kongres med potrjevanjem elektorske zmage demokrataobsodil, a se je kmalu postavil na njegovo stran, v mesecih zatem pa se skupaj s številnimi drugimi strankarskimi kolegi osredotočil na nasprotovanje za ameriške razmere skrajno levim programom demokratske administracije. Po prepričanju republikanskih prvakov in večjega dela njihovih volivcev se z njimi ne morejo spopadati brez Trumpovega sodelovanja.Številni privrženci nekdanjega predsednika še naprej verjamejo, da mu je bila zmaga na novembrskih volitvah ukradena, demokrati pa so se že lotili vseh mogočih laži in zvijač za njegovo diskreditiranje in se jih bodo še več. Republikanski politiki zahtevajo vključitev vseh nasilnih dogodkov lanskega leta v preiskavo in še posebej skrajno levičarskih napadov na Belo hišo ter razdejanj v številnih ameriških mestih. Tretja najvplivnejša političarka ZDA Pelosijeva je to že zavrnila in republikanske nasprotnike komisije označila za strahopetce, ki nočejo resnice.