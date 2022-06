Je Kitajska dobila bitko ali vojno?

V nadaljevanju preberite:

»Globalna ekonomija v tej krizi ne sme biti politizirana in celo spremenjena v orožje, kajti to lahko povzroči resnejšo krizo v finančnem sektorju, trgovini, energiji, znanosti, tehnologiji hrane in industrijski oskrbovalni verigi.« To opozorilo je izrekel Wang Qi, kitajski diplomat na londonskem veleposlaništvu, in to še preden se je po razvitem svetu razširila inflacija kot nekakšna gospodarska pandemija.