Je Pelješki most desni ali levi

Ko so obiskovalci danes ob 10. uri prvič uradno stopili na Pelješki most, ki ga bodo sicer še bolj uradno – ob navzočnosti nekaj sto povabljencev, večinoma predstavnikov politične in gospodarske elite – slovesno odprli nocoj ob 20. uri, je bil projekt Most končan.

Jutri se bodo po njem že valile kolone turistov, tovornih vozil in radovednežev, ki jim na poti s Pelješca ne bo več treba prečkati BiH ali čakati na trajekt iz Trpanja do Ploč in obratno. Toda če je projekt končan, zgodba o tem, čigav je most, najbrž še dolgo ne bo.

O mostu, ki pred mejo z BiH povezuje kopno s polotokom Pelješac in s tem prvič v zgodovini ozemeljsko povezuje skrajni jug Hrvaške s preostalim delom države, je večinoma vse znano. Da so ga gradili 1277 dni, da je vanj vgrajenih 65.727 ton jekla in 70.000 kubičnih metrov betona ter da osem kilometrov pristopnih cest in stik z državno cesto D8 še niso dokončani, ampak bodo menda do konca leta, je le nekaj podatkov. A zdaj se zgodba vrti okoli tega, čigava je bila sploh zamisel za most.