Jedrska bomba, a drugačne vrste

Razmere na Kitajskem so težke. V Pekingu so včeraj zaprli 45 postaj metroja in ustavili vse avtobusne proge, ki vodijo skozi mestne četrti, v katerih obstaja velika nevarnost širjenja koronavirusa. Čeprav se še vedno ne ve, ali bodo prestolnico popolnoma zaprli, se je že začelo panično nakupovanje hrane v Zhengzhouu, glavnem mestu pokrajine Henan, kjer med drugim izdelujejo Applov iphone. Virus se namreč širi tudi v tem 12-milijonskem mestu (po več deset potrjenih primerov na dan), tako da so otroci prešli na pouk prek spleta, prav tako morajo vsi, ki imajo možnost, delati na daljavo.