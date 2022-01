Jedrska energija in plin, podčrtana z zeleno

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija je pripravila prelomni predlog za investitorje, po katerem bi plinske in jedrske elektrarne olajšale pot do podnebne nevtralnosti sredi tega stoletja. Cilj predlagane klasifikacije je, da bi dobili jasno sliko, kaj je zelena naložba. Predvsem Francija si prizadeva za renesanso jedrske energije. Tudi Slovenija je v tej skupini držav članic. Na drugi strani, med nasprotniki nukleark, sta najbolj odločni Avstrija in Nemčija. Zeleni v predlogu vidijo predvsem zeleno zavajanje.