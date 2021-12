Jezni zaradi Plenkovićevega podpisa v EU

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška javnost je ogorčena. Po seji sabora, ko so poslanci ob ostrih obtožbah, žalitvah, povišanih tonih in celo na robu fizičnega obračuna potrdili spremembe zakona o zaščiti prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, je za še en politični spopad poskrbel predsednik Zoran Milanović. Premiera Andreja Plenkovića je obtožil, da je v Bruslju glasoval za dokument sveta EU, v katerem niso zagotovljene pravice Hrvatov, živečih v Bosni in Hercegovini, kot konstitutivnega dela BiH.

Trenj med predsednikom Zoranom Milanovićem in premierom Andrejem Plenkovićem še ne bo konec, politične puščice obtoževanj pa zdaj že skoraj vsak dan letijo s Pantovčaka, sedeža hrvaškega predsednika, proti Banskim dvorom, kjer domuje hrvaška vlada – tudi v nasprotni smeri.