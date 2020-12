Joe Biden predlaga prvega temnopoltega obrambnega ministra ZDA

Pod kandidatom za prihodnjega ameriškega obrambnega ministra je služil pokojni Bidnov sin Beau. Foto Kevin Lamarque/Reuters

Washington – Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je predstavil svojega kandidata za obrambnega ministra ZDA. Upokojenega generala Lloyda Austina pa do statusa prvega temnopoltega Američana na tem položaju loči še nekaj ovir, saj tudi več demokratskih senatorjev zavrača kongresno dovoljenje za njegovo delovanje v administraciji. Med njimi je nekdanja predsedniška kandidatka Elizabeth Warren iz Massachusettsa.Lloyd Austin še ni dovolj dolgo upokojen, da bi lahko brez kongresnega privoljenja prevzel tradicionalno civilno vodeno obrambno ministrstvo, v zgodovini ZDA pa so ta položaj dovolili vojaku le dvakrat, po Georgeu Marshallu iz časov najhujše hladne vojne Jamesu Mattisu pod predsednikom Donaldom Trumpom. Biden se je v Wilmingtonu odločno zavzel za nekdanjega poveljnika svojega pokojnega sina Beauja v Iraku ter poudaril, da bodo drugi visoki uradniki ministrstva civilisti. »Poznam tega človeka, poznam njegovo spoštovanje naše ustave,« je povedal visoki demokrat. Mogoče bodo njegovega kandidata rešili republikanci, saj mnogi med njimi že prej niso soglašali z ukazanim sedemletnim premorom med aktivno vojaško službo in najvišjimi položaji v obrambnem ministrstvu.