Južna Koreja se je znašla na pragu izgubljenega desetletja

Vzkliki navdušenja so odmevali po okraju Jouido v Seulu, ko je iz parlamenta prispela novica, da je bila tokrat izglasovana resolucija o odpoklicu predsednika Jun Suk Jola. »Razglašam, da je bil predlog o odpoklicu sprejet z 205 glasovi, 85 glasov je bilo proti, osem je bilo vzdržanih, trije pa so bili neveljavni,« je v soboto ob peti uri popoldne objavil predsednik nacionalne skupščine Vu Von Sik.

Po splošnih ocenah se je okoli parlamenta zbralo dva milijona ljudi in v soboto ta finančni okraj spremenilo v velik politični performans. Njegovi udeleženci so bili vsi. Najstniki in starejši ljudje, študentski aktivisti in organizacije za varstvo pravic manjšin, pripadniki vseh družbenih slojev in podporniki različnih političnih opcij. Vsi so bili združeni v trdnem prepričanju, da mora Jun oditi, država pa poiskati novo pot iz krize, ki že nakazuje, da se je Južna Koreja znašla na pragu izgubljenega desetletja.