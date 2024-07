Kadrovanje v Bruslju stopa v novo fazo

V nadaljevanju preberite:

Po izvolitvi Ursule von der ­Leyen za še en mandat na čelu ­evropske komisije vse več držav članic­ sprejema odločitve o svojih ­komisarskih kandidatih. Rok za kandidature je 30. avgust. Pričakuje sicer, da bodo države predlagale moškega in žensko (izjema so komisarji, ki so že na položaju v zadnjem mandatu), a države se odločajo po lastni presoji.

Na podlagi njihovih predlogov bo nemška krščanska demokratka nadaljevala pogovore z voditelji. Prišel je že prvi kontroverzni predlog. Madžarski premier Viktor Orbán se je odločil, da bo vztrajal pri enakem komisarju Olivérju Várhelyiju. Madžar je zadnjih pet let vodil resor za širitev.