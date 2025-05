Kaja Kallas v Srbiji, srbski general o varnosti Srbov v BiH

V nadaljevanju preberite:

Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kallas je v Beogradu srbskim sogovornikom pojasnila, da bodo na poti v Unijo nujno morali izvesti reforme, v ospredje je postavila prenovo volilnega sistema, medijsko svobodo in obračun s korupcijo. Čeprav članstvo v EU ostaja strateški cilj Srbije, si Kallasova namesto velikih besed želi videti več dejanj. Ni se mogla izogniti varnosti v regiji, o kateri so v luči francosko-nemškega non-paperja razpravljali tudi člani srbskega sveta za nacionalno varnost.