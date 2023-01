Kakofonija mnenj, vojna karavana pa gre naprej

V nadaljevanju preberite:

Čeprav radi govorimo o miru in že desetletja ponavljamo, kako se na stari celini nikdar več ne smemo spozabiti v vojni, bo kmalu minilo leto dni, odkar je Rusija napadla Ukrajino in v moriji umirajo nedolžni ljudje. Čeprav kompromis tudi za zahodno politično-medijsko mašinerijo ni opcija – vsaj javni diskurz je tak, da mora, kot je pred dnevi znova izjavila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, »v tej vojni zmagati Ukrajina« –, se v Franciji tudi v mainstreamovskih medijih od časa do časa oglasi kdo, ki si »pobožno želi«, da bi sprti strani čim prej sedli za pogajalsko mizo.