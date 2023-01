Na mladih stoji tudi Evropska unija

V nadaljevanju preberite:

Preteklost naj bo spodbuda za prihodnost, smo zapisali pred desetimi leti, ko je minilo pol stoletja od podpisa elizejske pogodbe. Tudi nedeljeska 60. obletnica – s pogodbo sta general Charles de Gaulle in kancler Konrad Adenauer leta 1963 v Parizu podpisala francosko-nemško prijateljstvo in mir v Evropi – je priložnost za premislek o časih, ki prihajajo. Pred dvajsetimi leti so pripravili slavje v Versaillesu, 2013. je bil v soju francosko-nemških in evropskih luči Berlin, zdaj je prizorišče znova Pariz.

Ob obletnici bosta imeli francoska in nemška vlada skupno sejo. Ministrski ekipi bi se morali dobiti že 26. oktobra lani v Fontainebleauju, a so srečanje zaradi političnih trenj med Parizom in Berlinom, zlasti o vojni v Ukrajini in energetski krizi, prestavili. Na simbolno pomemben dan se bo vzporedno dogajalo še marsikaj.