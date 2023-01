Francoski delavci nočejo delati do zadnjega diha

V nadaljevanju preberite:

Nepregledne množice Francozov, ki jih je včeraj povezala ulična stavka, so sporočale oblastem, da mislijo resno, ko kričijo ne napovedani pokojninski reformi. Številni nočejo delati še dlje, zanesljivo ne do 64. leta, in tudi beneficijev, različno pridobljenih po branžah, ne dajo. Bosta predsednik Emmanuel Macron in premierka Élisabeth Borne kljub temu vztrajala pri spremembah pokojninskega sistema ali bosta klonila pod pritiskom glasne ulice.

Sindikalnim centralam je prvič po dvanajstih letih uspel skupni veliki met: s podporo levih strank so zbobnali na ulice morje Francozov z vseh koncev države.