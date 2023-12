Kakšne pravice, kakšno človečnost in kakšno svobodo potrebujemo?

V nadaljevanju preberite:

Konec koncev vodi pot proti novi svetovni ureditvi skozi vojne. Več kot sto oboroženih spopadov – nekateri trajajo že več kot pol stoletja, drugi so se komajda začeli – še vedno ni blizu rešitve, v skoraj štiridesetih državah po svetu, kjer potekajo spopadi ali pritajeno vre, pa prebivalci trpijo nasilje oziroma najmanj grožnjo, da jih bo doletelo zlo. Več kot dve milijardi ljudi živi na območjih, kjer njihovo življenje ogrožajo naboji, granate, bombe, pa tudi mučenje, kamenjanje in posilstva …

Ženska telesa pogosto postanejo orodje boja, hkrati pa na političnih forumih, ki se osredotočajo na posledice bojevanja za gospodarstvo, ceno nafte in vrednost zlata, komajda kdaj spregovorijo o posilstvih kot o vojnih zločinih. V več kot dveh desetletjih, odkar je bilo ustanovljeno, je mednarodno kazensko sodišče izreklo samo eno obsodbo za spolno izživljanje, in to leta 2019, ko je bil vojni mogočnež Bosco Ntaganda iz Demokratične republike Kongo obsojen na 30 let zapora, med drugim tudi zaradi posilstev in spolnega suženjstva otrok, spremenjenih v vojake.