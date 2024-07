Kanarček v rudniku, katerega žvrgolenja že dolgo nihče več ne sliši

V nadaljevanju preberite:

»To je moja preprosta religija. Niso potrebni templji, pa tudi ne zapletena filozofija. Naši lastni možgani, naše lastno srce, to so naši templji; dobrota pa je naša filozofija.«

Tenzin Gyatso, 14. dalajlama, ima to soboto rojstni dan. Po zahodnjaškem štetju je star 89 let, vendar imajo Tibetanci že dan, ko se človek rodi, za rojstni dan (dokaj logično), tako da je po njihovem 6. julij 90. rojstni dan živega Bude.

Dalajlama se je pred svojim rojstnim dnevom na kratko ustavil v Švici, in to na poti v Ameriko, kjer so mu v eni najboljših newyorških bolnišnic uspešno vstavili umetno koleno. Še pred operacijo so ga v njegovem indijskem domu v Daramsali obiskali ameriški kongresniki, med katerimi je bila tudi nekdanja predsednica poslanskega doma Nancy Pelosi, na poteze katere so voditelji v Pekingu zelo občutljivi.