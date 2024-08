Kancler Scholz v reševanje ladjarja, kritike se kopičijo

V nadaljevanju preberite:

Nemška država je napovedala državno pomoč za ladjarja z več kot 200-letno tradicijo, ki se je znašel v finančnih težavah zaradi krize covida-19. Potreboval naj bi najmanj 2,7 milijarde evrov svežih sredstev, država pa naj bi mu jih zagotovila z vstopom v lastništvo. To in siceršnje močno državno subvencioniranje podjetij je sprožilo kritike in razpravo in ekonomičnosti ravnanja z davkoplačevalskim denarjem. Samo lani je država podjetjem , ki kotirajo v indeksu Dax namenila preko deset milijard evrov subvencij oziroma skoraj dvakrat več kot leto prej.