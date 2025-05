Kaotični prizori iz Gaze okrepili kritike na račun sporne fundacije

Zasebna organizacija, s katero želi Izrael s pomočjo ZDA ustvariti obvod okoli agencij Združenih narodov pri dostavljanju humanitarne pomoči v Gazo, je dan zatem, ko je enega od njenih distribucijskih centrov preplavilo na tisoče obupanih Palestincev, po navedbah odgovornih nemoteno izvajala aktivnosti, medtem ko so se v humanitarnih krogih stopnjevale kritike njenih metod delovanja.

Predstavniki Združenih narodov so sporočili, da je bilo v kaosu, ki je izbruhnil pred distribucijskim centrom v mestu Rafa na jugu Gaze, ranjenih najmanj 47 ljudi, oblasti so v palestinski enklavi poročale tudi o treh smrtnih žrtvah. Vodja pisarne ZN za človekove pravice na palestinskih ozemljih Ajith Sunghay je zatrdil, da je bila večina ranjenih ustreljena, odgovornost za njihove poškodbe pa na podlagi doslej znanih informacij pripisal izraelski vojski.

Philippe Lazzarini, vodja Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem: »Včeraj smo videli šokantne podobe lačnih ljudi, ki butajo ob ograje v obupanem iskanju hrane.« FOTO: Kazuhiro Nogi/Afp

Po navedbah predstavnikov ZN je bila večina ranjenih v torkovem navalu na distribucijski center ustreljena. FOTO: Reuters

Kaotično, nedostojanstveno, nevarno

Ta je že v torek potrdila, da so njeni pripadniki posredovali, ko se je na tisoče ljudi zgrnilo v distribucijski center v upanju, da bodo prejeli pakete hrane, a poudarila, da so streljali zgolj v nebo. Pri tej razlagi je v izjavi za AFP danes vztrajal tudi predstavnik vojske, polkovnik, rekoč, da izraelski vojaki »v nobenem primeru niso streljali v množico«.

Dogajanje v Rafi je nazorno opozorilo na razsežnosti humanitarne krize v palestinski enklavi, kjer v strahu pred lakoto živi več kot dva milijona ljudi. Pod še večji drobnogled je postavilo tudi sporno fundacijo, s katero poskuša Izrael privatizirati humanitarno dejavnost v enklavi, in s tem domnevno preprečiti, da bi se pomoč, namenjena civilistom, stekala v roke Hamasa.

Oblasti v Gazi, ki jih sestavljajo pripadniki skrajnega palestinskega gibanja, so torkov incident opisale kot »namerni pokol in popoln vojni zločin, hladnokrvno storjen proti civilistom, oslabljenih po več kot 90 dni stradanja zaradi obleganja« ter »nesporen dokaz popolnega neuspeha izraelske okupacije pri obvladovanju humanitarne katastrofe, ki jo je namerno ustvarila.«

Obsodbe alternativnega sistema dostavljanja pomoči v Gazo so po incidentu okrepile tudi agencije Združenih narodov, ki že več tednov izpostavljajo sporne metode delovanja GHF in opozarjajo, da so te v navskrižju s humanitarnimi standardi, kot sta neodvisnost in nepristranskost.

Iz skrivnostne organizacije so v odzivu na torkovo dogajanje v Rafi sporočili, da so danes odprli še en distribucijski center ter skupno razdelili 14.500 paketov pomoči, kar naj bi zadostovalo za več kot 840.000 obrokov. FOTO: Hatem Khaled/Reuters

»Včeraj smo videli šokantne podobe lačnih ljudi, ki butajo ob ograje v obupanem iskanju hrane. Bilo je kaotično, nedostojanstveno in nevarno,« je po poročanju Reutersa dejal Philippe Lazzarini, vodja Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), in izrazil prepričanje, da izraelsko-ameriški poskus ustvarjanja obvoda okoli obstoječih humanitarnih kanalov predstavlja »zapravljanje resursov in odvračanje pozornosti od grozodejstev«.

Fundacija še naprej uživa podporo ZDA

Iz skrivnostne organizacije, ki so jo ob privolitvi Izraela med drugim pomagali ustanoviti nekdanji ameriški obveščevalni in varnostni uradniki ter poslovneži, so v odzivu na torkovo dogajanje v Rafi sporočili, da so danes odprli še en distribucijski center ter skupno razdelili 14.500 paketov pomoči, kar naj bi zadostovalo za več kot 840.000 obrokov.

Fundacija po vsem sodeč še vedno uživa podporo tako Izraela kot administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na ameriškem zunanjem ministrstvu so v odzivu na kaotične prizore iz Gaze poudarili, da težave pri distribuciji pomoči niso nič neobičajnega v tako zahtevnem okolju in zavrnili kritike na račun GHF. »Resnična zgodba je, da se pomoč in hrana premikata v Gazo v velikem obsegu,« je vztrajala Tammy Bruce, govornica State Departmenta.