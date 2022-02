Katolikov na svetu več, duhovnikov čedalje manj

V nadaljevanju preberite:

Po svetu je v zadnjem času krščenih več ljudi, kar je posledica povečanja števila prebivalstva, je bilo poudarjeno v zadnjem vatikanskem statističnem poročilu. Število katolikov skladno s tem narašča zlasti v Afriki in Aziji, vztrajno pa pada v Evropi in ZDA. Število duhovnikov, ki so temelj organizacije, vztrajno pada. V dveh letih od zadnjega poročila je 4000 duhovnikov manj. Daleč največ jih je v Evropi, kar 40 odstotkov vseh na svetu, veliko izmed njih jih pride od drugod.