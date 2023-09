Kdo je v tem stoletju gospodar prstanov?

V nadaljevanju preberite:

»Ko so J. R. R. Tolkiena vprašali, kako se je lotil ustvarjanja Gospodarja prstanov, knjige, ki jo je pisal dvanajst let in ki ima več kot tisoč strani, je odgovoril: 'Začel sem modro z zemljevidom in nato vanj umestil zgodbo.' Ko si zamišljamo nove svetove, pogosto izhajamo iz zemljevida.«

S temi besedami začenja Bruno Maçães​, nekdanji portugalski minister za Evropo in raziskovalec na Inštitutu Hudson, svojo knjigo Pas in pot: kitajska svetovna ureditev, ki je bila objavljena pred tremi leti, ko je bilo še vedno vse polno razlogov za trditev, da bo Kitajska vzpostavila obsežno trgovinsko območje na strateški potezi od Vzhoda proti Zahodu integrirane Evrazije. »Pas in pot je kitajski načrt gradnje nove svetovne ureditve, ki bo zamenjala mednarodni sistem pod vodstvom ZDA,« piše Maçães​.