Kijev prebivalcem regij, kjer potekajo boji, svetuje evakuacijo pred zimo

Kijev Moskvo obtožil obstreljevanja tik pred prihodom ekipe IAEA

Kijev je danes ruske sile obtožil, da so pred obiskom inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) napadle mesto Energodar, kjer se nahaja jedrska elektrarna Zaporožje. Vodja IAEA Rafael Grossi je obljubil, da bo skupina inšpektorjev kljub spopadom svoj obisk nadaljevala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od zore so ruske enote »z minometi obstreljevale Energodar ter pri tem uporabile avtomatsko orožje in rakete«, je na telegramu ob fotografijah poškodovanih stavb dejal župan mesta Dmitro Orlov. »Zahtevamo, da Rusija preneha s svojimi provokacijami in omogoči IAEA dostop do tega ukrajinskega jedrskega objekta,« je dodal.

Vodja IAEA in inšpekcijske ekipe Rafael Grossi je danes sporočil, da bo ekipa kljub spopadom nadaljevala pregled nuklearke. »Zavedamo se trenutnih razmer. Kljub vojaškim aktivnostim, ki so se zgodile danes zjutraj, pred nekaj minutami (...), se ne bomo ustavili,« je novinarjem povedal Grossi, preden se je davi z ekipo 13 strokovnjakov odpravil proti elektrarni.