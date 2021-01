Kisel rojstni dan za Kim Džong Una

V nadaljevanju članka preberite:

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je včeraj dopolnil 37 let, a njegovega rojstnega dneva niso zaznamovali s kolektivnim proslavljanjem, kar gotovo nekaj pomeni. Namesto množičnih parad – s kakršnimi so proslavljali rojstne dneve njegovega očeta Kim Džong Ila, zlasti pa njegovega deda Kim Il Sunga – poteka v Pjongjangu kongres centralnega komiteja Delavske stranke, njen voditelj pa je bil v govorih, ki jih je imel od začetka srečanja, ves čas izredno resen. Na trenutke se je celo zdelo, da bo zajokal, zlasti ko je v sredo, ko se je zasedanje začelo, govoril o tem, da je razvojni načrt zgrešil cilje »skoraj na vseh področjih« in da je bilo minulih pet let »najhujših od vseh najhujših« časov v zgodovini te države.