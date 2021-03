Kitajska in ZDA merita moči na bojišču in trgu

V prispevku preberite:

»Ljudstvi Kitajske in ZDA sta modri in sposobni. Ti dve strani morata med seboj komunicirati spoštljivo ter s predpostavko o enakopravnosti,« je po koncu letnega zasedanja kitajskega najvišjega zakonodajnega telesa danes pred zbranimi novinarji poudaril premier Li Keqiang.



Kljub temu je na sklepni plenarni seji skoraj 3000 ljudskih poslancev prepričljivo sprejelo predlog zakona o spremembah procedure izvolitve voditelja območne vlade v Hongkongu. Pri tem so zavrnili opozorilo Washingtona, da bo to še zaostrilo napetost, ki že dolgo vlada med silama. Izvršnega voditelja hongkonške vlade bodo zdaj izbrali člani ožjega kroga ljudi, ki so predani vodstvu v Pekingu, kar je še en velik korak stran od demokratizacije in avtonomije nekdanje britanske kolonije.