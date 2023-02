Kitajska po sestrelitvi nezadovoljna

Peking se je odzval na sobotno ameriško sestrelitev kitajskega balona nad Atlantikom ter jo označil za ameriški napad na civilno zračno plovilo brez posadke. Kitajska je protestirala zaradi sestrelitve balona ter opozorila na »očitno pretiran odziv« ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Kitajska izraža močno nezadovoljstvo in protestira proti uporabi sile s strani ZDA za napad na civilno zračno plovilo brez posadke,« je v izjavi zapisalo kitajsko zunanje ministrstvo in dodalo, da si pridružuje pravico do povračilnih ukrepov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska je ZDA večkrat obvestila, da je bil balon namenjen za civilne namene in da je v zračni prostor ZDA vstopil »zaradi višje sile», »kar je bilo povsem naključno«, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili v Pekingu.

Ameriško obrambno ministrstvo je v soboto sporočilo, da je njihovo vojaško lovsko letalo sestrelilo balon, ki so ga v preteklih dneh opazili nad ZDA. Kot so pojasnili, so s tem odgovorili na »nesprejemljivo kršitev« ameriške suverenosti.

Ameriški predsednik Joe Biden je pohvalil pilote za uspešno izvedbo zahtevne operacije. Dejal je, da je v sredo ukazal sestreliti balon »čim prej«, vendar je Pentagon želel počakati na »najvarnejši kraj za to«, da bi se izognili poškodbam na tleh ob morebitnem padcu razbitin.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v petek po razkritju, da je domnevno vohunski balon nad ameriškim ozemljem kitajskega izvora, preložil napovedani obisk Pekinga in kasneje dejanje Kitajske označil za neodgovorno in nesprejemljivo.