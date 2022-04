Kitajska rdeča preproga za talibe

V nadaljevanju preberite:

Kitajska bo priznala talibsko vlado v Afganistanu, »ko bodo za to ustvarjeni določeni pogoji«, je prejšnji teden na koncu dvodnevnega sestanka, posvečenega razmeram v tej državi, izjavil kitajski zunanji minister Wang Yi. Zdi se, da se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti. Vodstvo v Pekingu je namreč privolilo, da bo sprejelo poverilna pisma diplomatov, ki so jih v kitajsko glavno mesto poslali iz Kabula, kar je le še eno znamenje povečane diplomatske dejavnosti azijske velesile v sosedstvu v času, ko Rusija krvavo osvaja Ukrajino.