Kitajska zunanja politika se vrača domov

To jesen je na Kitajskem najbolj gledani film kinematografska stvaritev režiserja Rao Xiaozhija Vrnitev domov. Premiera filma je bila 1. oktobra, torej prav na obletnico ustanovitve Ljudske republike Kitajske. Do zdaj je film prinesel v blagajne več kot 120 milijonov evrov, kar je dvakrat več od denarja, ki so ga vložili v njegovo produkcijo. Pravi pomen tega filma je v tem, da prikazuje, kako bo po 20. partijskem kongresu, ki pravkar poteka, videti kitajska diplomacija.

Film spremlja akcijo dveh ne­oboroženih kitajskih diplomatov zunanjega ministrstva, katerih misija je rešiti kitajske državljane iz izmišljene severnoafriške države, v kateri divja vojna. Med reševanjem 20 rojakov iz glavnega mesta Numeje, kot se imenuje država, v kateri se vse skupaj dogaja, pred mejo naletita na več kot sto Kitajcev, ki so ostali tukaj brez pomoči. Diplomata, ki pri tem tvegata življenje, junaško vodita skupino skozi puščavo in krogle, nato pa po dramatičnem potovanju vse varno pripeljeta domov.