Kitajske oblasti si prizadevajo omejiti nov izbruh koronavirusa

Kitajske oblasti so več deset tisoč prebivalcem okrožja Ejin na severu države ter prebivalcem naselja na severu Pekinga ukazale, naj od danes naprej ostanejo doma. Želijo namreč omejiti nov izbruh koronavirusa pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki jih bo februarja prihodnje leto gostil Peking, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajske oblasti so t. i. lock-down odredile okoli 35.000 ljudem v okrožju Ejin, tudi turistom. Tretjina od približno 150 okužb, ki so jih na Kitajskem zabeležili od prejšnjega tedna, namreč prihaja iz Ejina.

Prav tako so oblasti približno 23.000 prebivalcem stanovanjskega naselja na severu Pekinga ukazale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, potem ko so v zadnjih dneh tam odkrili devet primerov, po navedbah lokalnih medijev poroča AFP.

Drugim prebivalcem prestolnice so oblasti svetovale, naj ne zapuščajo mesta, če to ni nujno potrebno. Posamezniki, ki v prestolnico prihajajo z območij, kjer so bile zaznane okužbe s koronavirusom, morajo ob vstopu v Peking pokazati negativni test. Medkrajevni javni promet med Pekingom in drugimi mesti sicer poteka nemoteno.

FOTO: Noel Celis/AFP

Danes zabeležili 39 primerov

Na Kitajskem so danes zabeležili 39 novih primerov okužbe z različico delta. Število okuženih v zadnjem tednu je tako naraslo na preko 100. V primerjavi z drugimi državami gre sicer za zelo nizko število, vendar so državne oblasti odločene, da bodo zadnji izbruh bolezni omejile še pred začetkom zimskih olimpijskih iger. Te bodo v kitajski prestolnici potekale med 4. in 20. februarjem prihodnje leto.

Organizatorji so v nedeljo nenadoma odpovedali maraton v Wuhanu, ker so pričakovali več deset tisoč sodelujočih. Maraton v Pekingu, na katerem naj bi sodelovalo okoli 30.000 tekačev, pa so prestavili za nedoločen čas. Oblasti so dodatno ustavile obiske turističnih skupin v petih provincah, kjer so zaznali okužbe, vključno s Pekingom.

Kitajska sicer z namenom lažjega nadzora nad morebitnimi obolelimi zahteva registracijo za vsakogar, ki kupuje zdravilo za prehlad ali gripo, še poroča AFP.