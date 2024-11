Kljub premirju napetosti na libanonskem jugu

Dogovor o premirju med Izraelom in Hezbolahom velja od srede zjutraj. Z juga Libanona odtlej ni poročil o večjih vojaških spopadih, se pa obe strani medsebojno obtožujeta določenih kršitev. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na Gazo, v katerih je po poročanju katarske televizije Al Džazira ponoči ubila najmanj 15 ljudi.

Izraelske sile so tako v četrtek napadle skladišče raket šiitskega gibanja. Pred tem so borce Hezbolaha obtožile kršenja premirja, medtem ko je libanonska vojska trdila, da je dogovor večkrat kršila prav izraelska stran.

Nervozo med Izraelci povzročajo civilisti, ki se vračajo domov, saj se po mnenju Izraelcev gibajo preblizu izraelskih položajev. FOTO: Alaa Al-Marjani/Reuters

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtkovem televizijskem intervjuju dejal, da je vojski naročil, naj bo pripravljena na »intenzivno vojno«, če Hezbolah prekrši dogovor, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Netanjahu je dodal, da bo Izrael ob krštvi premirja znova napadel. FOTO: Ohad Zwigenberg/AFP

Prekinitev ognja v Libanonu ni prinesla miru v Gazi, ki je bila ponoči znova tarča silovitega izraelskega obstreljevanja. V več napadih je bilo na severu palestinske enklave ubitih najmanj 15 ljudi.

Desetisoče Libanoncev se vrača domov. FOTO: Mahmoud Zayyat/AFP

Izraelska agresija je v četrtek v Gazi terjala najmanj 48 življenj. Skupno je tako število potrjenih smrtnih žrtev več kot leto dni trajajoče vojne doseglo 44.300, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Kritična situacija na jugu Libanona

Prva dva dneva premirja sta bila zaznamovana s kršitvami na obeh straneh. Po navedbah Al Džazire je izraelska vojska večkrat odprla ogenj na skupine Libanoncev, ki so se vračali na jug države, da bi preverili svoje domove. Ti incidenti so po poročanju libanonske vojske povzročili več smrtnih žrtev. Libanonci vztrajajo, da se lahko svobodno gibljejo po svoji državi, izraelska stran pa trdi, da so ti ljudje preblizu njihovih položajev.

Zgodovinska stavba Al Manšija, ki je popolnoma uničena zaradi Izraelske vojne ofenzive. FOTO: Thaier Al-Sudani/Reuters

Četrtkov izraelski letalski napad na objekt, ki ga je Hezbolah uporabljal za shranjevanje raket srednjega dosega, je bil prvi tovrstni napad od začetka premirja. Po navedbah Reutersa je bil napad izveden na območju Bajsarija, severno od reke Litani, kjer premirje ne prepoveduje vojaških aktivnosti. Izraelska vojska je dogodek opisala kot »odziv na grožnje«.

Poleg tega so izraelski tankovski napadi prizadeli pet mest in kmetijskih površin v neposredni bližini t. i. modre črte, ki ločuje Libanon in Izrael. Dva človeka sta bila ranjena, kar še dodatno poudarja napetosti na območju, kjer Izrael izvaja policijsko uro in omejuje gibanje prebivalcev.

Hezbolahov predstavnik Hassan Fadlallah je opozoril, da »izraelski sovražnik napada tiste, ki se vračajo v svoje domove«. Podobno je libanonska vojska v četrtek obtožila Izrael večkratnih kršitev dogovora. FOTO: Mohamed Azakir/Reuters

Premirje, ki ga podpirata ZDA in Francija, naj bi končalo najhujše spopade med Izraelom in Hezbolahom v zadnjih letih. Po dogovoru ima Izrael 60 dni časa za umik svojih sil z juga Libanona, vendar so pogoji zaradi ponavljajočih se incidentov negotovi. Kot poroča Reuters, izraelski premier Netanjahu ni izključil možnosti »intenzivne vojne«, če bo Hezbolah kršil dogovor. »Vojski sem naročil, naj bo pripravljena na vse scenarije,« je dejal v intervjuju za izraelsko televizijo Channel 14.

Neprekinjeni napadi na Gazo

V Gazi se vojna nadaljuje. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

Izraelski napadi so v četrtek prizadeli osrednje in južne dele enklave, kjer so tankovske enote napredovale globlje na palestinsko ozemlje. Mednarodne humanitarne organizacije opozarjajo na katastrofalne razmere v Gazi, kjer prebivalci ostajajo brez osnovnih dobrin, kot so voda, hrana in elektrika.