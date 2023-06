Ko reka v človeških rokah postane orožje za množično uničevanje

V zgodnjih jutranjih urah se je – najverjetneje zaradi ene same večje eksplozije – porušil ključni del jezu Nova Kahovka na reki Dneper. Jez, ki leži 30 kilometrov severovzhodno od mesta Herson, je zadrževal enormne količine vode, ta pa je po zrušenju gigantske konstrukcije stekla v reko in južno, proti Črnemu morju.

Po mnenju strokovnjakov gre za eno največjih »industrijskih nesreč« v zgodovini, čeprav je popolnoma jasno, da je zrušitev jezu posledica vojne. Moskva in Kijev za razstrelitev jezu Nova Kahovka obtožujeta druga drugo.

Srhljivi posnetki velikanskih količin vode, ki se zlivajo v reko Dneper, medtem ko ta vidno narašča, so napovedali hudo humanitarno in tudi okoljsko tragedijo. Gladina Dnepra je postopoma več ur naraščala in zdaj poplavlja vasi in zaselke na obeh bregovih. Na nekaterih predelih se je gladina vode že dvignila za skoraj štiri metre. Najbolj pesimistične napovedi napovedujejo dvig gladine Dnepra celo za deset metrov. To bi lahko pomenilo katastrofo neslutenih razsežnosti.

FOTO: AFP

Ukrajinske oblasti so nemudoma zaukazale evakuacijo z območij, ki so v regiji Herson pod njihovim nadzorom. Zaradi naraščajoče reke je bilo po mnenju strokovnjakov neposredno ogroženih okoli 20.000 življenj. Na avtobusnih in železniških postajah v krajih na levem bregu reke je hitro nastala gneča. Evakuacije so začeli tudi na desnem bregu Dnepra, ki je okupiran z rusko vojsko in njenimi lokalnimi podizvajalci. Ob ducatih vasi in mest so ogroženi celotni ekosistemi ter številne živalske in rastlinske vrste v celotnem spodnjem toku mogočne reke.

Ukrajinsko vojaško poveljstvo za jug države je skupaj s predsednikom Volodimirjem Zelenskim za razstrelitev jezu, ki je bil zgrajen leta 1956 in je od nekdaj veljal za velik inženirski dosežek, nemudoma obtožilo Rusijo. »Ruski teroristi. Uničenje jezu hidroelektrarne Kahovka le – pred vsem svetom – potrjuje, da morajo biti izgnani iz vsakega kota ukrajinskega ozemlja. Niti metra jim ne bi smeli prepustiti, saj vsak meter izkoristijo za teror. Le ukrajinska zmaga lahko povrne varnost. In ta zmaga bo prišla,« je nekaj ur po zrušitvi jezu sporočil ukrajinski predsednik Zelenski.

V pisarni ukrajinskega predsednika so razstrelitev jezu označil za ekocid, ki bi zaradi uničenja ogromnih količin pridelovalne zemlje vplival tudi na globalno prehransko varnost.

FOTO: Oleg Tuchynsky/AFP

Strateško orožje

Še dve uri po tem, ko se je strahovita količina vode že zlivala v reko Dneper, je od okupacijskih sil postavljeni župan Nove Kahovke Vladimir Leontiev poskušal pomiriti lokalno prebivalstvo. Sporočil je, da ni bilo nikakršne eksplozije in da je vse v redu. »Vse in povsod je v najlepšem redu, mirno in tiho,« je sporočil, a že kmalu zatem so njegovi uradniki sporočili, da je bil v ukrajinskem nočnem obstreljevanju zadet gornji del jezu, Leontiev pa je hitro zamenjal ploščo in Ukrajini pripisal dejanje terorizma. Dodal je, da jezu ne bo mogoče popraviti. To so sporočili tudi iz ukrajinskega državnega energetskega podjetja Ukrhydroenergo.

Zajem zaslona iz videa, ki ga je na twitterju objavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. FOTO: AFP

Jez Nova Kahovka že vse od prvih dni ruske agresije, ko so ga zasedle okupacijske sile, velja za strateško enega najpomembnejših objektov. Velikansko akumulacijsko jezero je namreč zagotavljalo dobavo vode na polotok Krim, ki si ga je Rusija ilegalno priključila že leta 2014. Obenem pa je bila zajeta voda – 18 kubičnih kilometrov! – glavni vir hladilne vode za bližnjo jedrsko elektrarno v Zaporožju, ki je največja v Evropi in je že od začetka vojne zaradi spopadov v njeni neposredni bližini varnostno ogrožena. Novembra lani je Zelenski dejal, da bi Rusija z morebitno razstrelitvijo jezu napovedala vojno celotnemu svetu.

Ukrajinska stran je dolgo časa opozarjala na možnost ruskega bombardiranja jezu, še posebej med lansko jesensko protiofenzivo, ko je ukrajinska vojska osvobodila mesto Herson, od koder so se ruske enote umaknile na desni breg Dnepra. Zdaj, ko na vzhodu in jugu napadene države – ter s posamičnimi izleti na rusko ozemlje – že potekajo uvodne vojaške operacije ukrajinske protiofenzive, se je jez Nova Kahovka spremenil v velikansko strateško orožje. Orožje za množično uničevanje. Po pisanju Ukrajinske Pravde je zrušitev jezu sprožila ena sama eksplozija. »Jez se je potem zrušil kot hišica iz kart,« je ukrajinskim novinarjem povedal eden izmed okoliških prebivalcev. Ukrajina je že zahtevala izredni sklic varnostnega sveta Združenih narodov.