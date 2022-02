Komisar Lenarčič: Na poti v Ukrajino tudi že slovenska pomoč

Ukrajina je prek evropskega mehanizma za civilno zaščito sedemindvajseterico že pred rusko invazijo zaprosila za pomoč. Kakor je za Delo pojasnil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, je šlo predvsem za tehnično oziroma reševalno opremo, zdravila, medicinsko in zaščitno opremo, začasne nastanitvene zmogljivosti in podobno.

»Enajst držav članic se je že odzvalo in velik del te pomoči, tudi iz Slovenije, je že na poti,« je poudaril Lenarčič. Ob tem je Kijev na dan ruskega vojaškega napada zaprosil za dodatno pomoč, predvsem zdravila in medicinsko opremo. »Naš center za usklajevanje kriznega odziva (ERCC) ves ta čas zbira ponujeno pomoč s strani držav članic, usklajuje, organizira in sofinancira njeno dostavo ter je v stalnem stiku s pristojnimi ukrajinskimi ustanovami,« je pojasnil evropski komisar iz Slovenije.

Evropska unija je s humanitarno pomočjo v Ukrajini po besedah komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča prisotna že od leta 2014, ko so izbruhnili spopadi na vzhodu države. To Unija namenja neposredno ljudem v sodelovanju z agencijami Združenih narodov, skupino mednarodnega Rdečega križa in z mednarodnimi humanitarnimi organizacijami.

»V luči ruskih groženj je EU v zadnjih tednih opravila celovite priprave na vse možne scenarije, vključno z najhujšim, ki se žal zdaj uresničuje. V tem času smo se usklajevali z drugimi državami, ki prispevajo humanitarno pomoč, z ukrajinskimi oblastmi in z našimi humanitarnimi partnerji na terenu. Skupaj z njimi smo pripravljeni na skokovito povečanje humanitarnih potreb, ki ga bo nedvomno povzročila ruska agresija,« je še pojasnil Janez Lenarčič.

Vojna bi lahko v beg pognala pet milijonov ljudi

Na desettisoče Ukrajincev, predvsem žensk in otrok, dan po napadu Rusije na Ukrajino zapušča to državo, sicer poroča Reuters. Bežijo čez mejo na Poljsko, v Romunijo, na Madžarsko in Slovaško. Moškim, starim od 18 do 60 let, ki so primerni za boj, izhoda iz države ne dovolijo. Po ocenah Združenih narodov bi lahko vojna v beg pognala tudi do pet milijonov ljudi.

V določenih delih države že primanjkuje goriva in gotovine. Mejne oblasti so dejale, da je v četrtek mejo s Poljsko prestopilo 29.000 ljudi, mejo z Romunijo okoli 10.000 in skoraj 3000 mejo s Slovaško.