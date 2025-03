Objavili prvo papeževo fotografijo, odkar so ga sprejeli v bolnišnico

Vatikan je objavil prvo fotografijo papeža Frančiška po njegovi hospitalizaciji 14. februarja zaradi težke pljučnice. Papež na fotografiji sedi v invalidskem vozičku pred oltarjem, oblečen v belo oblačilo in vijoličasto štolo. Čeprav fotografija ne razkriva njegovega celotnega obraza, je razvidno, da so njegove oči odprte in uprte navzdol. Papež je sodeloval pri skupni maši v kapeli poliklinike Gemelli.

To je prva javna fotografija svetega očeta po več kot mesecu dni odsotnosti. Po besedah zdravnikov je bil več tednov v kritičnem stanju, vendar se je njegovo stanje v zadnjem tednu postopoma izboljšalo, piše Guardian. Vatikan je v soboto potrdil, da je papeževo stanje stabilno, a 88-letnik še vedno potrebuje zdravljenje v bolnišnici.

Verniki molijo za papeževo zdravje v Buenos Airesu. FOTO: Reuters

V nedeljskem sporočilu je papež Frančišek priznal, da je šibkega zdravja, in se zahvalil za molitve. Sveti oče je dejal, da se sooča z obdobjem preizkušnje in se pridružuje vernikom, ki se soočajo z zdravstvenimi težavami. »Naša telesa so šibka, vendar nam nič ne more preprečiti, da bi ljubili, molili, se darovali in bili drug drugemu znamenje upanja,« je zapisal Argentinec ob drugem postnem tednu.

Papež Frančišek je prav tako poudaril, da kljub zdravstvenim težavam še naprej dela iz bolniške sobe, ko mu zdravje to dopušča. V sporočilu se je zahvalil zdravstvenemu osebju.

Objava fotografije in papeževo sporočilo sta prinesla olajšanje in upanje mnogim vernikom po svetu, ki so zaskrbljeno spremljali papeževo zdravstveno stanje.