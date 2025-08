Moška kontracepcijska tabletka, ki bi lahko spremenila pravila igre

Pretekli mesec so v znanstveni reviji Communications Medicine objavili rezultate kliničnega testiranja o varnosti prve nehormonske kontracepcijske tablete za moške YCT-529. Testiranje faze 1a so zaključili marca lani, 22. julija 2025 pa so strokovnjaki predstavili morebitna varnostna tveganja jemanja YCT-529.

Kontracepcijske tablete za moške so pričeli razvijati že v petdesetih letih prejšnjega stoletja in ponovno na začetku osemdesetih, a so raziskovanje zaradi negativnih stranskih učinkov večkrat opustili.

Dnevno tableto YCT-529 je v zadnjih letih razvila ekipa pri podjetju YourChoice Therapeutics s pomočjo znanstvenice in redne profesorice na oddelku za farmacevtsko kemijo Univerze v Minnesoti Gunde Georg, ki je tovrstno kontracepcijsko obliko raziskovala 20 let. YCT-529 je za razliko od kontracepcijskih tablet za ženske nehormonska oblika preprečevanja nosečnosti, in sicer blokira vezavo presnovka vitamina A na njegov receptor v modih, kar preprečuje spremembe v izražanju genov, ki so potrebne za začetek procesa tvorbe semenčic, je zapisano v poročilu raziskave.

Glede na prejšnja testiranja YCT-529, ki so jih strokovnjaki izvedli na miših in nekaterih primatih, je bilo omenjeno kontracepcijsko sredstvo učinkovito v 99 odstotkih primerov, v 100 odstotkih primerov pa se je plodnost povrnila v nekaj tednih po prenehanju jemanja sredstva.

Prvo klinično testiranje

V fazi 1a kliničnega testiranja je sodelovalo 16 zdravih moških starih med 32 in 59 let. Raziskovalci so namenoma izbrali moške, ki so se v preteklosti odločili za vazektomijo, če bi se izkazalo, da YCT-529 pri ljudeh povzroča dolgotrajno neplodnost. V fazi 1a strokovnjaki namreč še niso preverjali učinkovitosti kontracepcijskega sredstva, temveč kako sodelujoči prenašajo YCT-529 ter biorazpoložljivost tablete.

Hormonske kontracepcijske tablete za ženske imajo lahko številne negativne stranske učinke. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Kaspars Grinvalds/Shutterstock

Rezultati kliničnega testiranja kažejo, da sodelujoči dobro prenašajo enkratni odmerek oralne doze kontracepcijskega sredstva YCT-529 med deset in 180 miligrami na prazen želodec in 30 miligrami po jedi. Kljub temu da se je pri enem izmed sodelujočih pojavila asimptomatska srčna aritmija, je kardiolog po pregledu pacienta ugotovil, da ni zbolel za boleznijo srca ali utrpel poškodbe srca zaradi izpostavljenosti YCT-529. Kontracepcijsko sredstvo prav tako ne povzroča krvnih strdkov ali drugih sprememb v krvi, ne spreminja nivojev hormonov in ne vpliva na libido ali razpoloženje, navajajo v raziskavi.

Kljub obetavnim rezultatom prvega kliničnega testiranja sredstva YCT-529, bodo za njegovo dostopnost na trgu potrebne dodatne raziskave in nadaljnja testiranja. Strokovnjaki že izvajajo fazi 1b in 2a, v kateri bodo sodelujoči YCT-529 jemali 28 in 90 dni.

Odgovornost za preprečevanje nosečnosti

Medtem ko obstajata le dve varni obliki kontracepcije za moške (kondomi in sterilizacija oz. vazektomija), imajo ženske na voljo več vrst učinkovite kontracepcije, med drugim hormonske tablete, nožnični prstan, maternični vložek, diafragmo in podkožni vsadek. Kljub temu ima večina teh številne stranske učinke. Mednje spadajo glavoboli, krvni strdki, sprememba teže, visok krvni tlak, večje tveganje za različne oblike raka in srčni infarkt, vplivajo pa tudi na libido in razpoloženje.

Pogosto velja prepričanje, da je za kontracepcijo odgovorna predvsem ženska – med drugim tudi zaradi precejšnje ponudbe kontracepcijskih sredstev za ženske, a občutno manjše za moške –, zato razvijanje prve oralne kontracepcije za moške predstavlja pomemben preobrat v delitvi odgovornosti pri preprečevanju neželene nosečnosti. Uspešen prihod YCT-529 na trg bi strokovnjake obenem lahko spodbudil k razvijanju manj invazivnih in nehormonskih oblik kontracepcije tudi za ženske z manj ali brez stranskih učinkov.