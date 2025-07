Raziskava: Erotično davljenje drugi najpogostejši razlog za kap pri ženskah

Erotična asfiksacija ali davljenje je oblika spolne prakse, kjer eden od udeležencev drugemu ovira dovod kisika in krvi do možganov in s tem povečuje partnerjev spolni užitek. Kljub temu da je tovrstna praksa zaradi vpliva digitalne pornografije za mnoge postala del vsakdana, zdravstveni strokovnjaki opozarjajo na morebitne hude posledice erotične asfiksacije, poroča Guardian.

Ker so uporabniki interneta, predvsem mladi, izpostavljeni pornografiji z najrazličnejšo nasilno vsebino, se s tem preoblikujejo tudi njihova pričakovanja o spolnosti, med njimi tudi normalizacija nasilja. Pri erotični asfiksaciji gre namreč najpogosteje za moškega, ki med spolnim dejanjem davi žensko, ta pa v pornografiji nikoli ne nasprotuje nasilju. Tovrstna praksa je ponekod postala tako pogosta, da o varnem prakticiranju erotične asfiksacije svetujejo že pri spolni vzgoji v britanskih srednjih šolah.

Fiona Mackenzie, ustanoviteljica kampanjske skupine We Can’t Consent to This (WCCTT), ki se bori proti spolnemu nasilju, je bila ob tej novici besna, a ne presenečena, poroča Guardian. Mackenzijeva je skupino ustanovila leta 2018 zaradi naraščajočega števila žensk, ki so jih partnerji ubili med spolnim odnosom, v svojo obrambo pa so dejali, da so privolile v »grob seks«. Zaradi tovrstnih zločinov so v Veliki Britaniji leta 2021 sprejeli nov zakon o nasilju v družini, kjer je zapisano, da oseba ne more privoliti v dejanje, ki bi jo fizično poškodovalo zavoljo spolnega zadovoljstva, neusodno (erotično) davljenje pa je s tem postalo svoj zločin.

Profesorica kazenskega prava na pravni fakulteti Durham Law School Hannah Bows je za Guardian dejala, da je davljenje eden redkih zločinov, o katerem je javnost danes manj ozaveščena kot denimo pred 50 leti. »V preteklosti so davljenje dojemali kot kaznivo dejanje in ga smatrali na enak način kot na primer krajo,« je še dodala. Kljub temu da v Veliki Britaniji danes obstaja več zakonov, ki kriminalizirajo davljenje, je predvsem med mladimi manj razumevanja o tem, da gre za resen zločin.

Davljenje povzroča inkontinenco, težave s spominom in depresijo

Človeški vrat je izjemno krhek, zato pri davljenju vselej ostanejo posledice. Številne zdravstvene raziskave kažejo, da lahko davljenje povzroči izgubo zavesti v nekaj sekundah in smrt v le nekaj minutah. Posledice so lahko tudi zakasnele. Davljenje lahko povzroči spremembo glasu, inkontinenco, težave s spominom, zbranostjo, pa tudi depresijo, tesnobo in splav v primeru nosečnosti.

Študija, ki so jo leta 2022 izvedli pri zdravstveni organizaciji Betsi Cadwaladr University Health Board, ugotavlja, da je davljenje drug najpogostejši razlog za kap pri ženskah mlajših od 40 let. V ločeni študiji iz leta 2022, ki jo je izvedla ameriška univerza, pa ugotavljajo, veliko večje tveganje za poškodbo možganov pri posameznicah, ki se poslužujejo erotične asfiksacije.

Zdravstvena psihologinja Jane Meyrick je za Guardian izpostavila, da ni varnega načina, s katerim bi odrezal dovod kisika in krvi v možgane za užitek.Tovrstna praksa vselej vodi k kratkoročnim in največkrat dolgoročnim posledicam.